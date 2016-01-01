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مطعم أمريكي يصنع فطيرة بيتزا من 100 نوع من الجبن

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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مطعم أمريكي يصنع فطيرة بيتزا من 100 نوع من الجبن

صنع الطهاة في أحد المطاعم في ولاية أوريغون الأمريكية، فطيرة بيتزا مميزة استخدموا فيها 100 نوع مختلف من الجبن.

قال مدير مطعم سكوتيز بارلور، بأن الطهاة لديه صنعوا فطيرة بيتزا مميزة تحتوي على 100 نوع من الجبن، مستوحياً الفكرة من فيلم "تين غيج ميوتانت نينجا تيرتلز" الذي صُنعت خلاله فطيرة بيتزا تحتوي على 99 نوعاً من الجبنة.

وأضاف: "ندين بالفكرة لفيلم نينجا تيرتلز الذي احتوت فطيرته على 99 نوعاَ من الجبن، ولكننا أردنا أن نتفوق على تلك الفطيرة، بفطيرة احتوت على مئة نوع مختلف من الجبن اللذيذ"

وكشف صاحب المطعم لقناة فوكس نيوز عن أن فطيرته تتميز باحتوائها على طبقة رقيقة من جبن الموزاريلا داخل العجينة. وقد بلغ سعر هذه الفطيرة 16 دولاراَ أمريكياً، وينوي المطعم صنعها بشكل دائم إن لقيت رواجاً بين الزبائن.

يذكر بأن فطيرة البيتزا احتوت على جبن الموزاريلا، وتشكيلة منوعة من 55 نوعاً من الجبن الصلب، بالإضافة إلى 36 نوعاً من الجبن الطري، ناهيك عن 9 أنواع من الجبن الجاف، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني. 

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