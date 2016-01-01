"كوكاكولا" تعتزم إلغاء 1200 وظيفة بعد تراجع الطلب على مشروباتها

تعتزم الشركة العالمية "كوكا كولا" للمشروبات، خفض 20% من القوى العاملة لديها، وذلك بعد تراجع الطلب على المشروبات السكرية منذ بداية 2017.



وقالت الشركة الأمريكية، إنها "ستلغي 1200 وظيفة في وقت لاحق من هذا العام، مما يسهم بخفض تكاليف الإنتاج بمقدار 800 مليون دولار"، مضيفةً أنها "تتوقع أن يسهم ذلك بتوفير 3.8 مليار دولار بحلول عام 2019"، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة.



وتمثل هذه الخطوة انخفاضاً بنسبة 22% في عدد موظفيها البالغ عددهم 5.500 موظف، أو بنسبة %1 من مجموع قوامها الوظيفي البالغ 100.300 موظف، وفقاً لأرقام مؤسسة فاكتست.



وانخفضت المبيعات العالمية من المشروبات الغازية "كوكا كولا" بنسبة 1 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، وذلك نتيجةً لزيادة الوعي الصحي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، والاتجاه بشكل متزايد نحو التخلي عن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.



وأضافت "كوكا كولا" أنها تتوقع أن "تنخفض أرباح العام الحالي، بنسبة تتراوح بين 1 و3%، مقارنةً بانخفاض بمقدار 1 إلى 4%، كان متوقعاً في فبراير(شباط)".



ويأتي خفض التكاليف في شركة "كوكاكولا"، نتيجة تزايد الضغوط التي يفرضها المستهلكون على مصنعي المشروبات والمواد الغذائية، الأمر الذي يجعلهم في مسعى دائم للحصول على طرق أكثر صحية لتحلية المنتجات.