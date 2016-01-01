فصل 10 آلاف موظف وتوقيف 3 آلاف آخرين قدموا شهادات مزورة

فصل الرئيس التنزاني، جون ماجوفولى، اليوم الجمعة، نحو 10 آلاف موظف حكومي، لأنهم قاموا بتزوير مؤهلاتهم التعليمية.

وأطلق ماجوفولى هذا التصريح عبر التلفزيون الحكومي بعد أن اكتشفت فرقة تحقيق أن 9329 عاملا حكوميا قدموا مؤهلات تعليمية وهمية عندما تم تعيينهم.

وقال الرئيس إنه يتعين على موظفي الحكومة الذين تم عزلهم الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم. وأضاف ماجوفولي: "إنهم لصوص كأي لصوص آخرين ... لا يمكنك الأداء إذا لم يكن لديك المؤهلات المطلوبة".

وتم تعليق عمل نحو 3 آلاف موظف حكومي آخرين ريثما يتم التحقق من شهاداتهم.

وتحقق فرقة العمل في الشهادات التعليمية لـ435 ألفا من موظفي الحكومة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.