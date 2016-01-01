بالفيديو.. طفلة تدخل في مشادة كلامية حادة مع والدتها

دخلت طفلة صغيرة في مشادة كلامية حادة مع والدتها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأم وهى تتشاجر مع طفلتها التي لا يتجاوز عمرها العام، وراحت الطفلة ترد على والدتها بطريقة غير مفهومة وسط ضحكات وصيحات شقيقها الكبير ووالدها.