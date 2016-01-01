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الشرطة الأمريكية تبحث عن سبب خطف سبع "قطط حليقة"

بواسطة رويترز 56 دقيقة مضت
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الشرطة الأمريكية تبحث عن سبب خطف سبع "قطط حليقة"


تحاول الشرطة وسكان مدينة وينسبورو في ولاية فرجينيا الأمريكية معرفة لماذا يقوم شخص ما بخطف قطط منزلية، ثم يعيدها بعد حلق الجزء السفلي من جسمها.

وقال ضابط الشرطة كيلي ولكر اليوم الجمعة، إنه منذ ديسمبر (كانون الأول) ظهرت سبع قطط فجأة في منازلها وهي حليقة البطن والفخذين والأرجل.

وأضاف قائلاً: "الحلاقة تبدو شبه جراحية" مضيفاً أن أياً من القطط لم تتعرض للأذى، لكنها "بدت أقل حركة" بعد الحلاقة.

وعلق في المدينة التي يسكنها 21 ألف نسمة وتقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الأمريكية واشنطن ملصق كتب عليه "قطط حليقة!!؟؟".

وقال ولكر إن القطط لها أصحاب يعتنون بها وليست قططاً ضالة أو متوحشة.

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