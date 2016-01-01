إكتشف الأطعمة التي يمكن إستهلاكها بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية

الكثير منا ربما يجهل أن هناك بعض الأطعمة يمكن أن تستهلك حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، بالطبع هذه الأطعمة لا تشمل جميع أنواع اللحوم و الأسماك.

بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القائمة قد تشمل بعض الأنواع التي تبقى صالحة للاستهلاك مدة أعوام، ومنها:

الحليب

بالنسبة للحليب، طالما أنه لم يطرأ أي تغيير على الطعم والرائحة، فهو صالح للاستخدام حتى بعد انتهاء صلاحيته المدونة على العبوة، أهم شيء هو الاحتفاظ بعبوات الحليب محكمة الغلق للحفاظ على الصلاحية، التي قد تصل إلى أسبوع بعد انتهاء التاريخ المدون على العبوة.

أوراق السلطة

لا داعي أبداً للتخلص من أوراق السلطة الخضراء ، مثل الجرجير أو البقدونس، لمجرد أنها بقيت لعدة أيام، طالما أنها لا تحتوي على أي "عفن"، فيكفي غسلها فقط واستهلاكها لأطول فترة ممكنة.

الجبن القاسي

نلجأ عادة للتخلص من قوالب الجبن بمجرد ظهور طبقة "العفن" بيضاء اللون على سطحها، لكن الحقيقة أن تلك الطبقة لا تخترق قوالب الجبن القاسية، فهي تخترق الجبن الطري فقط مثل الجبن الأبيض أو الريكوتا، لكن بالنسبة لقوالب الجبن القاسية، مثل الرومي أو البارميزان أو الشيدر، فيكفي أن نزيل تلك الطبقة البيضاء باستخدام السكين، لأن ذلك الفطر لا يستطيع النفاذ إلى داخل الجبن.

الشوكولاتة

إذا لم يطرأ أي اختلاف على طعم الشوكولاتة ، فهذا يعني أنها صالحة للاستهلاك، حتى بعد انتهاء التاريخ المدون على العبوة.

في بعض الأحيان قد تظهر طبقة بيضاء على سطح الشوكولاتة، لكن هذه الطبقة ما هي إلا طبقة من "السكر المبلور" التي لا تتسبب في أي ضرر صحي.

الزبادي

إذا لم يتم فتح العبوة، فإنك تستطيع استخدام الزبادي لمدة أسبوعين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة، وفي جميع الأحوال، إذا ما انبعثت أية رائحة من العبوة، فذلك يعني أن العبوة تالفة ولا يجب استهلاكها في هذه الحالة.

المخللات والمربى

المخللات يتم إعدادها عن طريق إضافة ملح الطعام والخل، مما يجعل بيئتها حمضية، وذلك يمنع أي بكتيريا من التكون عليها. فالمخللات صالحة للاستهلاك لأكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، شريطة أن تكون العبوة محكمة الغلق ويحتفظ بها داخل البراد

الخضراوات المجمدة

درجات الحرارة داخل الفريزر (المجمد) عادة ما تحافظ على صلاحية الخضراوات المجمدة لمدة طويلة جدا، فتناول الخضراوات المجمدة التي احتفظت بها داخل الفريزر (المجمد) لمدة طويلة ليس منه أي ضرر، بالرغم من أن ملمس الخضراوات قد يختلف، لكن لا ضرر من ذلك.

البيض

إذا احتفظت بالبيض داخل البراد (الثلاجة)، فسيكون في أمان وتمتد صلاحيته لأكثر من 3 أسابيع، وإذا ما انبعث من البيض أية رائحة، فهذا يدل على فساده.