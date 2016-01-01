بالفيديو.. سيارة مسرعة تخترق جدار مكتب
بواسطة ساعة واحدة مضت
رصدت كاميرات المراقبة وسط العاصمة الصينية بكين سيدة تسير في الشارع قبل أن تصطدم بها سيارة وتخترق مكتبا قريبا.
أظهرت اللقطات سيارة تسير بسرعة كبيرة قبل أن تصطدم بالسيدة ويفقد السائق السيطرة على عجلة القيادة ويحطم جدار مكتب، ما أثار رعب ثلاثة أشخاص يجلسون بالداخل وأسقطهم أرضا.
ووفقا للشرطة المحلية، أسفر الحادث عن مقتل السيدة بعد اصطدامها بالسيارة على الفور، ويجرى حاليا التحقيق في الحادث.
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