بالفيديو: الرجل العنكبوت يدهش المتابعين على الانترنت

أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الممثل تروي جيمس وهو يقدم عرضاً مذهلاً عبر القيام بحركات يحاكي بها حركات العنكبوت.



قام الممثل تروي جيمس برمي نفسه على الأرض وبدأ بتأدية حركات مدهشة، أظهر من خلالها مقدرته على تشكيل جسمه بالشكل الذي يريد، حتى أصبح أشبه بعنكبوت ضخم يتحرك على أرضية الغرفة.



ويذكر بأن الفيديو حظي بتعليقات كثيرة منها: "يتحرك تروي جيمس وكأنه مخلوق غير بشري، ومع أن حركاته مرعبة للغاية، إلا أننا نحبه كثيراً".



وقد تم نشر مقطع الفيديو على موقع انستغرام، والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ليحصل على عدد مشاهدات ضخمة بعد ساعات قليلة من نشره، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.