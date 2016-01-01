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بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة «BMW» من أمام منزل صاحبها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. لحظة سرقة سيارة «BMW» من أمام منزل صاحبها

تمكن لصان من سرقة سيارة "بي إم دبليو" من أمام منزل صاحبها، بطريقة خيالية، حيث تقدما بجوار باب البيت وحركا أمامه حقيبة كانا يحملانها ثم قاما بسرقة السيارة في مدينة إسيكس بإنجلترا.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة أمام المنزل، لحظة سرقة السيارة "بي إم دبليو أكس فايف" المقدر سعرها بـ 60 ألف استرليني، أثناء نوم صاحبها داخل المنزل، حيث استخدم اللصان جهاز إرسال داخل الحقيبة، يعتقد بأنه يستطيع التقاط إشارة من مفتاح السيارة الموجود داخل المنزل.

 

وتمكنا من فتح أبواب السيارة بعد حصولهما على الإشارة، وفرا هاربين من المكان.

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