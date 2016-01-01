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بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة في الهواء بعد إقلاعها

بواسطة أخبارنا المغربية 58 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة في الهواء بعد إقلاعها

اشتعلت النيران في محرك طائرة تابعة لشركة دلتا بعد لحظات من إقلاعها في بكين، ما تسبب في هبوطها اضطراريًا.

 

نشر موقع ميرور لقطات للحادث المروع، وظهرت النيران تشتعل في المحرك الأيمن للطائرة، حيث فقدان توازنها في الهواء.

 

وقال أحد الركاب إنه سمع صوتًا صاخبًا قبل أن تهتز الطائرة وتفقد توازنها في الهواء، ثم سمع الطاقم يعلن عودتهم إلى المطار.

 

وقالت شركة الطيران في بيان لها، إن الطاقم عاد إلى المدرج في العاصمة الصينية بعد نحو 30 دقيقة من المغادرة، ولم يصب أيًا من طاقم الطائرة أو 227 راكبًا.

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