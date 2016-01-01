بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة في الهواء بعد إقلاعها
اشتعلت النيران في محرك طائرة تابعة لشركة دلتا بعد لحظات من إقلاعها في بكين، ما تسبب في هبوطها اضطراريًا.
نشر موقع ميرور لقطات للحادث المروع، وظهرت النيران تشتعل في المحرك الأيمن للطائرة، حيث فقدان توازنها في الهواء.
وقال أحد الركاب إنه سمع صوتًا صاخبًا قبل أن تهتز الطائرة وتفقد توازنها في الهواء، ثم سمع الطاقم يعلن عودتهم إلى المطار.
وقالت شركة الطيران في بيان لها، إن الطاقم عاد إلى المدرج في العاصمة الصينية بعد نحو 30 دقيقة من المغادرة، ولم يصب أيًا من طاقم الطائرة أو 227 راكبًا.
شاشة أخبارنا
هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش
أخبارنا المغربية : متابعة تعرضت مواطنة فرنسية للسرقة بمدينة مراكش ، حيث تفاجأت زوال الجمعة 28 أبريل الجاري باختفاء صندوق حديدي من منزلها، زعمت أنه كان ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟