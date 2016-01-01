بالفيديو.. أم تشهر مسدسا في وجه «كوافيرة» تأخرت في قص شعر ابنها

نشر موقع ميرور لقطات صادمة لأم تخرج مسدسًا من حقيبة يدها وتشهره في وجه سيدة استغرقت وقتًا طويلًا في قص شعر ابنها.

ويبدو من اللقطات أن الأم غضبت عندما تقدمت موظفة متدربة لقص شعر ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، وعندما جاء المدير لمواجهتها سحبت مسدسًا من حقيبتها وهددت الموظفين.

وقع الحادث في متجر لتصفيف الشعر في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، وتحاول الشرطة حاليًا تقفي أثر الأم وما زال التحقيق مستمرًا.