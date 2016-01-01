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في ذكرى ميلادها.. الأميرة للا سكينة تظهر رفقة نجليها التوأم الحسن و آية ( الصورة )

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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في ذكرى ميلادها.. الأميرة للا سكينة تظهر رفقة نجليها التوأم الحسن و آية ( الصورة )

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

بعد عامين تقريبا على مضي حفل زفافها الأسطوري و بمناسبة ذكرى ميلادها الـ 31، الذي يصادف 30 أبريل، ظهرت الأميرة الجليلة للا سكينة، ابنة الأميرة للا مريم ، شقيقة الملك محمد السادس ، بصورة مميزة لقيت انتشارا واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تحتضن الحسن و آية، نجليها التوأم.

ويبدو أن الصورة المذكورة جرى التقاطها بمدينة مراكش.

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