في ذكرى ميلادها.. الأميرة للا سكينة تظهر رفقة نجليها التوأم الحسن و آية ( الصورة )

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

بعد عامين تقريبا على مضي حفل زفافها الأسطوري و بمناسبة ذكرى ميلادها الـ 31، الذي يصادف 30 أبريل، ظهرت الأميرة الجليلة للا سكينة، ابنة الأميرة للا مريم ، شقيقة الملك محمد السادس ، بصورة مميزة لقيت انتشارا واسع النطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تحتضن الحسن و آية، نجليها التوأم.

ويبدو أن الصورة المذكورة جرى التقاطها بمدينة مراكش.