مصر تسمح بدخول المواطنين المغاربة دون تأشيرة لكن بشرط .. !!

سمحت إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي، بداية من اليوم، لمواطني دول أصحاب الجنسيات (المغربية والليبية والجزائرية والتونسية)، بدخول البلاد بدون تأشيرة مسبقة، والحصول عليها بشكل فوري في المطار، كوسيلة جديدة لتنشيط حركة السياحة الخارجية.

وأكد مصدر أمني بمطار القاهرة لوسائل إعلام مصرية أن هذا القرار مخصص فقط لدول المغرب العربي، وليبيا، الحاصلين على إقامات في دول عربية، أو الجنسية التونسية والجزائرية.

وتشترط السلطات المصرية، وفق المصدر، أن "يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة (الخليجية) نفسها القادمين منها من دون مشاكل، وذلك بدلاً من شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية لدى دول الخليج".

وأوضح المصدر أن "القرار يأتي ضمن قرارات عدة اتخذتها الحكومة لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج".

وتعول مصر على السياحة باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، إلا أن سلسلة انتكاسات، منها عدم استقرار الوضع الأمني وسقوط طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، أكتوبر 2015، راح ضحيته 224 شخصاً، أوجدت مصاعب أمام صناعة السياحة المصرية.