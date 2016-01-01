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الدبوز ينتزع من الملك محمد السادس ابتسامة وسيلفي غير مسبوق

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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الدبوز ينتزع من الملك محمد السادس ابتسامة وسيلفي غير مسبوق

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

صورة طريفة جدا تلك التي يتم تداولها حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجمع بين كل من الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والممثل الكوميدي المعروف جمال الدبوز.

الصور التي التقطها الدبوز تمت بساحة قصر الإيليزي، وذلك مباشرة بعد مأدبة الغذاء التي حضرها زعيما البلدين وعدد من أصدقال المغرب وفرنسا ومن بينهم الكوميدي المغربي الأصل.

هذا وقد تمكن الدبوز بفضل خفة ظله من أن ينتزع ابتسامة كل من محمد السادس وهولاند مما أضفى على الصورة لمسة خاصة.

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