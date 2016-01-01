بالفيديو.. سقوط جسم غريب يثير القلق في لويزيانا الأمريكية

أثار مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط جسم غريب في سماء ولاية لويزيانا، قلق وخوف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتبن من خلال الفيديو طبيعة الجسم، وما إذا كان تم استهدافه من قبل سلاح الجو الأمريكي، حيث أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا، فمنهم من يرى أن هذا سلاح الجو الأمريكي أسقط جسما ما، ربما لأغراض التجسس، ومنهم من يرى أن الأمر تجربة عسكرية أو تجربة أسلحة كيميائية تحديدا، بينما ذهب آخرون إلى أن الفيديو يظهر عملية هبوط اضطراري، إذ كان الهبوط بطيئا.

ولم تصدر أي من الجهات الرسمية المسئولة أي بيانات لتوضيح الأمر أو الحديث عنه.