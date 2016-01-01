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بالفيديو.. لحظة سرقة لصين هاتفا من يد صاحبه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. لحظة سرقة لصين هاتفا من يد صاحبه

وثقت كاميرا المراقبة لحظة سرقة لصين يستقلان دراجة نارية هاتف مواطن من يده في الشارع.

 

وأظهر مقطع الفيديو، وقوف مواطن في الشارع ليلًا ويستخدم الهاتف الجوال، وعندما شاهده لصين يستقلان دراجة نارية رجعا إليه وخطفا هاتفه من يده وفروا هاربين؛ حيث ركض المواطن خلفهما هو وطفل معه لكنهما لاذا بالفرار.

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