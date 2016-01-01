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بالفيديو.. القبض على متسول عربي يرتدي ملابس نسائية في السعودية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. القبض على متسول عربي يرتدي ملابس نسائية في السعودية

تمكن مجموعة من المواطنين القبض على متسول من جنسية عريبة، متنكرًا في ملابس نسائية ويتسول في الشوارع بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتسول وهو يرتدي ملابس حريمي، حيث راح يحاول من أحد الأشخاص من تصويره، وقام المواطنون بتسليمه للجهات الأمنية.

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