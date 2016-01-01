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بالفيديو.. 3 فتيات حسناوات يسرقن مستحضرات تجميل من محل في المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. 3 فتيات حسناوات يسرقن مستحضرات تجميل من محل في المغرب

  

 تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة لعملية سرقة نفذتها 3 فتيات داخل محل لمستحضرات التجميل في المغرب.
 
وأظهر المقطع الفتيات وهن يستعرضن البضائع، وأثناء ذلك يستولين على بعض منها ويخفينها بجيوبهن وينصرفن دون دفع قيمتها.
 
 
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