بالفيديو.. 3 فتيات حسناوات يسرقن مستحضرات تجميل من محل في المغرب
بواسطة ساعة واحدة مضت
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة لعملية سرقة نفذتها 3 فتيات داخل محل لمستحضرات التجميل في المغرب.
وأظهر المقطع الفتيات وهن يستعرضن البضائع، وأثناء ذلك يستولين على بعض منها ويخفينها بجيوبهن وينصرفن دون دفع قيمتها.
شاشة أخبارنا
خطير... مشروب بلاستيكي مجهول يباع بالمحلات يهدد سلامة الأطفال
أخبارنا المغربية - جمال مايس تباع هذه الأيام في المحلات التجارية ببني ملال عبوات بلاستيكية مملوءة بسوائل عبارة عن مشروب بنكهات مختلفة ، حيث يتم تجميدها ... تفاصيل أكثر
- مثير .. أساتذة كلية تطوان يكشفون أساليب الاغراء الجنسي التي تستهدفهم من قبل الطالبات
- سعيد الصنهاجي يكشف معطيات مثيرة عن زواج ابنه حمزة و يؤكد : مستعد لدفع 30 مليون مؤخر الصداق
- الشاب خالد يتعرض لإصابة بالغة بسبب رامز جلال
- بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟