بالفيديو.. لحظة إنقاذ عروس عمرها 5 سنوات وعريس 9 أعوام من الزواج

نشر موقع ميرور لقطات مروعة لحظة إنقاذ طفلين من قبل مسئولي الرعاية الاجتماعية قبل زواجهما بلحظات.

كان من المقرر أن يعقد الزواج بين طفل عمره تسع سنوات وطفلة عمرها خمس سنوات في مامبابور بولاية تيلانجانا بوسط الهند كجزء من طقوس قبلية، وظهر مسئولو الرعاية يقتحمون المراسم وحملوا الطفلة وإبعادها عن المذبح.

وقال موظفو الرعاية إن الوالدين قررا عقد الزواج بعد وفاة أحد أفراد العائلة مؤخرا، ويعتقدان أنهما في حاجة إلى حادث سعيد للتخلص من سوء الحظ.

وجاءت الحملة عندما ازداد ضغط الجمعيات الخيرية للأطفال في جميع أنحاء الهند على مسئولي الرعاية الحكوميين للقضاء على زواج الأطفال.