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بالفيديو.. لقطات مرعبة لـ«عفريت» فتاة مراهقة يظهر في موقف للسيارات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. لقطات مرعبة لـ«عفريت» فتاة مراهقة يظهر في موقف للسيارات

نشر موقع ذا صن لقطات مرعبة لشبح فتاة مراهقة يظهر في موقف للسيارات في مكان مجهول.

 

تم تحميل اللقطات في البداية عبر موقع يوتيوب، وظهرت فتاة ترتدي ثوب نوم أبيض ووجهها مغطى بشعرها الأسود الطويل وكأنها تؤدي مشهدا في أفلام الرعب الشهيرة.

 

وكانت الفتاة تحوم في المكان بلا هدف قبل أن تختفي وراء جدار.

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