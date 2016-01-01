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بالفيديو.. شاب متهور يستعرض مهاراته على حافة بناية شاهقة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. شاب متهور يستعرض مهاراته على حافة بناية شاهقة

استعرض شاب متهور مهاراته الخطيرة على حافة بناية شاهقة الارتفاع دون استخدام وسائل حماية.

 

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب يستعرض مهاراته الخطيرة على حافة البناية؛ حيث راح يؤدي بعض الحركات الخطيرة.

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