بالفيديو.. شاب متهور يستعرض مهاراته على حافة بناية شاهقة
بواسطة ساعة واحدة مضت
استعرض شاب متهور مهاراته الخطيرة على حافة بناية شاهقة الارتفاع دون استخدام وسائل حماية.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب يستعرض مهاراته الخطيرة على حافة البناية؛ حيث راح يؤدي بعض الحركات الخطيرة.
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