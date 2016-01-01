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سيارة بورش تثبت قوتها وتسحب أضخم طائرة ركاب في العالم

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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سيارة بورش تثبت قوتها وتسحب أضخم طائرة ركاب في العالم


سجلت سيارة من نوع بورش كايان رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بعدما قام سائقها بسحب أكبر طائرة ركاب في العالم في أحد مطارات فرنسا، أثناء تجربة قامت بها الشركة لاختبار قوة السيارة.

وقد دخلت السيارة سجل غينيس للأرقام القياسية، كأفضل سيارة تسحب طائرة إيرباص A380 التي تزن حوالي 628000 باوند أي ما يعادل (284856.008 كغ)، بعدما نجح سائقها بسحب الطيارة أمام لجنة مختصة في مطار شارل ديغول الدولي.

ولم يتم إدخال أي تعديلات على السيارة على الإطلاق، وتم استخدام شريط سحب خاص في عملية سحب الطائرة التي تعتبر أضخم طائرة ركاب في العالم.

وقال الفني البريطاني ريتشارد باين الذي قام بقيادة السيارة: "أنا سعيد جداً لأننا حققنا هذا الإنجار. نحن لا نذهب إلى هذا الحد عادة لاختبار قوة سياراتنا، ولكننا أردنا في هذه المحاولة إثبات متانة وقوة سيارتنا الجديدة ونجحنا في ذلك".

من الجدير بالذكر بأن السيارة تمكنت من سحب الطائرة العملاقة لمسافة بلغت 137 قدماً أي ما يعادل 41 متراً، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

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