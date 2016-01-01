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بالفيديو: ماكدونالدز تبتكر شوكة خاصة لوجباتها السريعة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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بالفيديو: ماكدونالدز تبتكر شوكة خاصة لوجباتها السريعة

نستخدم عادة الملاعق والشوكات والسكاكين وفي بعض الأحيان أيدينا فقط لتناول الوجبات السريعة، إلا أن شركة ماكدونالدز الأمريكية الشهيرة ابتكرت حلاً لانسكاب الصلصة أثناء تناول شطائرها ووجباتها السريعة.

وأطلقت ماكدونالدز على ابتكارها الجديد اسم "فروركس" وجاء هذا الابتكار في إطار حملة الشركة الجديدة، الهادفة للترويج لحزمة وجباتها الجديدة، والتي تحتاج إلى أدوات خاصة لتناولها، بحسب ما ذكرت صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

وللوهلة الأولى لا تبدو "فروركس" حقيقية، وهي مصنوعة من شرائح البطاطا المقليلة، لكن الشركة تقول إنها تساعد على إغناء تجربة تناول وجباتها، وسيتم توفير كمية محدودة منها ضمن عرض سغنيتشر كرافيد ريسيبز" يوم 5 مايو (أيار) الجاري.

وأثار هذا الابتكار موجة من التعليقات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، واعتبر البعض أن الأمر لا يعدو كونه دعابة خفيفة من ماكدونالدز لعشاقها.

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