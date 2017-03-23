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ابتكار جديد يخلصك من إزعاج زملائك في العمل

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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ابتكار جديد يخلصك من إزعاج زملائك في العمل



ابتكر عالم الكمبيوتر الدكتور ” توماس فريتز” ، ابتكارا جديدا للتخلص من إزعاج الزملاء أثناء الدوام، والذي بدوره يعمل على تشتيت الانتباه وقلة التركيز .

ووفق ما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “تلجراف” البريطانية، فإن الدكتور “فريتز” ابتكر طريقة جديدة لإبعاد الزملاء عنك أثناء تركيزك على مهمة ما، حيث يتعلق الأمر بضوء أحمر وآخر أخضر يظهر على لوحة مفاتيح حاسوبك.

وتظهر هذه الأضواء على لوحة الفاتيح، وتتفاعل مع حالة “الفأرة” و”الكيبورد”. في حال كنت تحرك الفأرة وتكتب بشكل مستمر على لوحة المفاتيح، فإنه سيشتعل الضوء الأحمر حتى يعرف زملاؤك أنك غير متاح، وفي حال لم تحرك الفأرة ولم تكتب شيئا على لوحة المفاتيح لمدة طويلة، فإن الضوء سيصبح أخضرا.

وقال فريتز، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا “عندما يقاطعك أحد ما أثناء عملك يلزمك وقت طويل حتى تستعيد تركيزك”.

وتابع “الأضواء تظهر مثل حالتك على برنامج (سكايب)، تخبر زملاءك إذا كنت متفرغا للدردشة معهم أم لا، بدون الحاجة إلى سؤالك”.

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