تعرف على أغرب ما يمنعه رئيس كوريا الشمالية على شعبه والذي يقودهم إلى الإعدام

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

كشف تقرير بثته قناة سكاي نيوز عربية عن أشياء لا تصدق يمنعها القانون الكوري الشمالي بأوامر من رئيس البلاد والتي تعتبر في جميع بلدان العالم أمورا عادية تدخل ضمن أبسط حقوق المواطن.

وحسب التقرير الغريب، فإنه يمنع بشكل قاطع على الكوريين امتلاك سيارة خاصة ، حيث يعتبر هذا الأمر حكرا فقط على مسؤولي الدولة، مما يجعل نسبة امتلاك السيارات بالبلاد لا تتجاوز 1 في المائة، كما أن كوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتوفر شوارعها على إشارات مرور، لكون رجال الأمن هم من يشرفون على تنظيم السير حتى تتم معاقبة كل من حاول خرق القانون بصرامة.

كما يمنع على الكوريين إجراء أي مكالمة هاتفية إلى الخارج، حيث يعتبر ذلك مخالفة لا تغتفر نتيجتها الإعدام، نفس الشيء بالنسبة لمتابعة القنوات التلفزية العالمية، إذ أن امتلاك صحن لاقط يعد محظورا تماما ، فالكوريون الشماليون يعيشون في عزلة تامة عن العالم الخارجي ومجبرون على الاكتفاء بقنواتهم الوطنية الثلاث فقط.

شباب كوريا يمنع عليهم أيضا ارتداء سراويل الجنز أو الاستماع إلى الموسيقى الغربية، أما الانترنت فهو بالطبع مجرد شبكة وطنية .

أما الكوري الذي سولت له نفسه وتجرأ على مخالفة هذه القوانين، فستتم معاقبته هو ووالديه وأبنائه بعقوبة تكون عي الإعدام في الغالب .

أما أغرب ما يقع داخل الدولة المعزولة، هو أن التاريخ الذي يعتمد في التقويم انطلق سنة 1912 ، أي مع ميلاد الرئيس السابق للبلاد، مما يعني أننا اليوم سنة 105 فقط بالتقويم الكوري.