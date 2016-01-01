بالفيديو.. صراع بين سمكة قرش وأسترالي

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يدخل في قتال عنيف مع سمكة قرش طولها 2.7 متر في البحر.

وأظهرت اللقطات رجل متهور يدعى "جوش" يقفز من قارب إلى الماء قبالة سواحل كوينزلاند ليتصارع مع سمكة القرش الضخمة، حيث ترك زملائه على القارب في حالة صدمة وظهرت صيحاتهم العالية في الخلفية.

وبعد وقت قصير من القتال الخطير، تمكن أحد أفراد طاقم القارب من سحب جوش من فكي سمكة القرش، ونجا بأعجوبة من موت محقق.