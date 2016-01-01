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بالفيديو.. لحظة سرقة فتاة حسناء هاتفا محمولا من محل بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 37 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة سرقة فتاة حسناء هاتفا محمولا من محل بالمغرب

نشرت إحدى القنوات على "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد لحظة سرقة فتاة أنيقة هاتفا جوالا من داخل محل بطريقة ماكرة بمدينة طنجة في المغرب.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة داخل محل الهواتف، لحظة استغلال الفتاة الحسناء انشغال البائعة وقامت بسرقة الهاتف ووضعه في معطفها، ثم فرت هاربة من المكان على الفور.

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