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بالفيديو.. سائح ينقذ فتاة من الغرق باستخدام حبل صنعه من ملابسه

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 35 دقيقة مضت
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بالفيديو.. سائح ينقذ فتاة من الغرق باستخدام حبل صنعه من ملابسه

ساعد سائح في جزيرة أورانج بجنوب الصين فتاة صغيرة سقطت في نهر شيانج جيانج من خلال ربط ملابسه لصنع حبل.

 

وظهر السائح يحاول مع المارة سحب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما ووالدها، الذي قفز في النهر لمساعدتها، باستخدام الحبل، لكن لسوء الحظ فشلت المحاولة.

 

وفي النهاية، تمكن المارة من جلب حبل مناسب ونجحوا في سحب الأب وابنته من مياه النهر وإنقاذ حياتهما. 

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