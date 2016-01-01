بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ سائق دراجة متهور من حادث مروع

أنقذت العناية الإلهية سائق دراجة هوائية متهور من حادث تصادم مروع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "Rumble Viral" عبر "يوتيوب"، توقف السيارات في إشارة مرور، وعندما فتحت الإشارة وبدأت السيارات تسير، حاول سائق السيارة الانعطاف فوجد أمامه شابًا يقود دراجة هوائية بسرعة عالية ولكن من حسن الحظ لم يصطدم به.