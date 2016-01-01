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بالفيديو.. العثور على طفل حديث الولادة بجانب القمامة في السعودية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 10 دقيقة مضت
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بالفيديو.. العثور على طفل حديث الولادة بجانب القمامة في السعودية

عثر مجموعة من المواطنين على طفل مولود حديثًا ملقى بجانب صندق قمامة في سوق الخضراوات بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

 

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة عثور المواطنين على طفل حديث الولادة تم وضعه داخل صندوق ورقي، بجانب صندوق قمامة، ما أثار غضب واستياء الكثيرين، وطالبوا الجهات الأمنية بالبحث عن أهل الطفل ومعاقبة المتسبب في هذا الأمر البشع.

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