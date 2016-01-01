بالفيديو.. عاصفة تقتلع الأشجار وتطيح بسائق على الطريق في بكين

ضربت عاصفة قوية العاصمة الصينية بكين، وأدت إلى إثارة الفوضى في الشوارع وتطاير الأشياء في الهواء وسقوط الأشجار على الطرق الرئيسية.

نشرت إحدى القنوات الصينية عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو صادم للرياح القوية وهي تتسبب في دفع صناديق القمامة في الشوارع لمسافات بعيدة وحركة دراجات هوائية متوقفة على الطريق يمينا ويسارا، كما ظهرت الرياح تحمل سقفًا معدنيًا واصطدم برجل يقود دراجته النارية على الطريق.

وأفادت التقارير المحلية أن الرياح اقتلعت العديد من الأشجار، وتسببت في اختناقات مرورية شديدة في وسط المدينة، كما أصيب رجل في رأسه بعد سقوط شجرة على الزجاج الأمامي لسيارته.