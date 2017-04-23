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رغيب : المغاربة من أكثر المتابعين للمواقع الإباحية و حتى فرمضان !

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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رغيب : المغاربة من أكثر المتابعين للمواقع الإباحية و حتى فرمضان !

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني 

كشف تقني المعلوميات الشهير، أمين رغيب، خلال استضافته في برنامج " قفص الاتهام" على إذاعة "ميد راديو" الجمعة الماضي،  أن المغاربة من أكثر المتابعين للمواقع الإباحية.

و أكد صاحب مدونة المُحترف " المشكل هو أنه فرمضان كيتفرجو فهاد المواقع الإباحية”، مضيفا "مورا الحريرة المغاربة كيتفرجو فالمواقع الإباحية".

وأضاف رغيب أن الإحصائيات التي تؤكد هذا توجد على موقع "أليكسا" الذي يقدم ترتيبات المواقع على الأنترنيت.

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