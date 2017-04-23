رغيب : المغاربة من أكثر المتابعين للمواقع الإباحية و حتى فرمضان !
أخبارنا المغربية : نوفل العمراني
كشف تقني المعلوميات الشهير، أمين رغيب، خلال استضافته في برنامج " قفص الاتهام" على إذاعة "ميد راديو" الجمعة الماضي، أن المغاربة من أكثر المتابعين للمواقع الإباحية.
و أكد صاحب مدونة المُحترف " المشكل هو أنه فرمضان كيتفرجو فهاد المواقع الإباحية”، مضيفا "مورا الحريرة المغاربة كيتفرجو فالمواقع الإباحية".
وأضاف رغيب أن الإحصائيات التي تؤكد هذا توجد على موقع "أليكسا" الذي يقدم ترتيبات المواقع على الأنترنيت.
شاشة أخبارنا
مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها ... تفاصيل أكثر
- رئيس فرنسا الجديد يصدم الجزائر و يزور المغرب في أول زيارة رسمية له الى الخارج
- إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
- الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
- مهزلة...الدولة تدعم جامعة الأخويين الخاصة بالأغنياء ب مليارين ونصف والداودي يتهرب من التوضيح
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟