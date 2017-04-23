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قطط مستوردة من المغرب بطرق غير قانونية تسبب مرضا خطيرا ببروكسيل

بواسطة أخبارنا المغربية 17 دقيقة مضت
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قطط مستوردة من المغرب بطرق غير قانونية تسبب مرضا خطيرا ببروكسيل

أخبارنا المغربية : متابعة 

كشف تحقيق أجراه "اتحاد جمعيات الطب العام" ببروكسيل ، على مستوى العاصمة البلجيكية وخاصة بلدية "وولو سانت لامبرت" ، أن القطط المستوردة من المغرب إلى بلجيكا، بطريقة غير قانونية يمكن أن تكون سببا في انتشار داء  السعار ، وفق ما أورده " bx1.be " .

و حذر الاتحاد المذكور في بيان بهذا الخصوص ، من المشاكل الصحية التي يمكن أن تنتج عن الاتصال المباشر مع القطط المستوردة بطريقة غير قانونية، داعيا ضحايا المرض إلى التوجه إلى أقرب طبيب، من أجل تنظيف الجرح و تناول مضادات خاصة ، واضعا أمامهم رقما للتبليغ عن أي حالة مرضية من هذا النوع .

 
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