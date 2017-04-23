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علاقة حب جديدة بين كارداشيان وشاب مغاربي

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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علاقة حب جديدة بين كارداشيان وشاب مغاربي

 

أخبارنا المغربية: حنان سلامة

يبدو أن عائلة كارداشيان الأمريكية الشهيرة كتب عليها أن تتصاهر مع شبان المغرب العربي، حيث كشفت مجموعة من المواقع التي تعنى بأخبار النجوم عن هوية الحبيب الجديد لكورتني كارداشيان الشقيقة الكبرى للنجمة كيم كارداشيان.

فقد التقطت كاميرات الباباراتزي صورا لكارداشيان الكبرى رفقة حبيبها الجديد الجزائري الأصل يونس بونجيما الذي يصغرها ب 15 سنة وذلك أسابيع فقط بعد إنهاء علاقتها مع خطيبها سكوت ديسيك.

للإشارة فإن كارداشيان الأخرى كلوي كانت على علاقة غرامية بالمغني المغربي كريم خربوش الشهير بفينش مونتانا.

 

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