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سقوط طفل سعودي من الطابق الثاني بمدرسة بالمدينة المنورة

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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سقوط طفل سعودي من الطابق الثاني بمدرسة بالمدينة المنورة

لقي طفل حتفه بعد سقوطه من الطابق الثاني بإحدى المدارس بالمملكة العربية السعودية.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة داخل المدرسة، لحظة خروج التلاميذ من الفصل، حيث ركض الطفل محاولًا الوقوف على حافة السور لكن اختل توازنه وسقط على الأرض ما أدى إلى مصرعه.

 

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بيانًا حول تعرض الطالب أحمد توبشبيكوف نوركلين، والذي يدرس بالصف الأول بمدرسة محمد بن علي القشيري لتحفيظ القرآن الكريم الملحقة بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية لحادث سقوط أثناء الانصراف مما أدى إلى وفاته يرحمه الله.

 

جاء في البيان: "تلقت الإدارة العامة للتعليم اتصالًا من مكتب التعليم شمال المدينة يبلغ فيه عن تعرض الطالب أحمد توبشبيكوف نوركلين كازختاني الجنسية لحادث سقوط من الدور الثاني عند تسلقه أثناء الانصراف بعد نهاية اليوم الدراسي عند الساعة 11:43 صباحًا تقريبًا، ونتج عنه إصابة بليغة بالرأس نتيجة ارتطامه القوى بالأرض".

 

وتابع البيان: "قامت إدارة المدرسة مباشرة بالاتصال على الهلال الأحمر، والذي باشر الحادثة وتم نقل الطالب إلى المستشفى بحضور والده غير أن مشيئة الله كانت أسرع، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى بدقائق، وتباشر الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة المتابعة والأمن والسلامة والجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادثة".

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