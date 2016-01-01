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بالفيديو.. إخراج ثعبان حي طوله نصف متر من بطن مريض

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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بالفيديو.. إخراج ثعبان حي طوله نصف متر من بطن مريض

نشر موقع ذا صن لقطات صادمة من عملية يجريها أطباء لاستخراج ثعبان بحر حي من معدة رجل بعد أن وضعه في مؤخرته أملا في إنهاء معاناته مع الإمساك.

 

وتظهر اللقطات الأطباء داخل غرفة العمليات يسحبون ثعبان بحر الذي يصل طوله لنصف متر، وذكرت التقارير أن العملية تم إجراؤها داخل مستشفى صيني، وتوفي ثعبان البحر بعد وقت قصير.

 

وقال الرجل إنه لجأ إلى علاج تقليدي لعلاجه من الإمساك باستخدام ثعبان البحر، لكنه دخل إلى المستشفى بعدما بدأت السمكة الحية تعيث فسادًا في أمعائه.

 

وأوضح الأطباء أن الرجل وصل إلى المستشفى ببطن منتفخة مثل المنطاد الهوائي، وتمكنوا من إزالة السمكة في النهاية.

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