بالفيديو.. إخراج ثعبان حي طوله نصف متر من بطن مريض
نشر موقع ذا صن لقطات صادمة من عملية يجريها أطباء لاستخراج ثعبان بحر حي من معدة رجل بعد أن وضعه في مؤخرته أملا في إنهاء معاناته مع الإمساك.
وتظهر اللقطات الأطباء داخل غرفة العمليات يسحبون ثعبان بحر الذي يصل طوله لنصف متر، وذكرت التقارير أن العملية تم إجراؤها داخل مستشفى صيني، وتوفي ثعبان البحر بعد وقت قصير.
وقال الرجل إنه لجأ إلى علاج تقليدي لعلاجه من الإمساك باستخدام ثعبان البحر، لكنه دخل إلى المستشفى بعدما بدأت السمكة الحية تعيث فسادًا في أمعائه.
وأوضح الأطباء أن الرجل وصل إلى المستشفى ببطن منتفخة مثل المنطاد الهوائي، وتمكنوا من إزالة السمكة في النهاية.
شاشة أخبارنا
مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
أخبارنا المغربية : العربي المرضي شهدت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين حادثا مأساويا بعدما تفاجأ عدد من المارة بشارع عمر الريفي بارتطام رضيعة في عامها ... تفاصيل أكثر
- هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
- إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
- الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
- مهزلة...الدولة تدعم جامعة الأخويين الخاصة بالأغنياء ب مليارين ونصف والداودي يتهرب من التوضيح
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟