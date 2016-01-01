بالفيديو.. حبيبان يطلبان يدي بعضهما للزواج في نفس الوقت

أصيب حبيبان بالصدمة، عندما ركع كل منهما على ركبة واحدة- في نفس الوقت؛ لطلب الزواج.

ظهرت جينيفر هينيو، في مقطع فيديو، عبر يوتيوب، وهي تطلب يد صديقها بي جاي وار، للزواج، أمام الأهل والأصدقاء، عندما كانا في منزل والديه، بولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن بي جاي، بدأ يبتسم، وسحب من جيبه علبة بها خاتم، قبل أن يركع هو الآخر على ركبته، ويسأل جينيفر، إذا كانت تقبل الزواج منه.

وقالت جينيفر: إنهما تربطهما علاقة قوية، استمرت لمدة سبع سنوات، وتعتقد أن هذه المصادفة أثبتت مدى توافقهما وحبهما لبعضهما.