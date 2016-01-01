فايسبوكيون ينتقدون "ميتر جيمس" بسبب وضع يده على كتف الملك : حيد يدك .. راه الملك هاداك

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

نشر مغني الراب الفرنسي من أصل كونغولي "ميتر جيمس"، صورة على صفحته بموقع "فيسبوك" تجمعه بالملك محمد السادس، الذي يقضي حالياً عطلة خاصة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأرفق جيمس الصورة بتعليق " السلام عليكم"، بالإضافة هاشتاغ عاش الملك، وراية المغرب.

و أثارت الصورة التي ظهر خلالها الملك بلوك شبابي عصري و التقطت في أحد المطاعم الباريسية ، انتقادات من طرف الفايسبوكيين بخصوص وضع الفنان الإفريقي يده على كتف الملك ، حيث علق كثيرون بالقول "حيد يدك .. راه الملك هاداك".