شاهد .. صورة نشرها فيصل القاسم تحصد ملايين المشاهدات على الفايسبوك
حصدت صورة نشرها الإعلامي السوري الشهير، ومقدم برنامج "الاتجاه المعاكس" على قناة الجزيرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حوالي 5.5 مليون مشاهدة، وأكثر من مائة ألف "لايك"، وأكثر من 10 آلاف تعليق، في أقل من 24 ساعة.
و أوضحت صحيفة "عربي 21" اللندنية، أن الصورة لم تكن وحدها التي أثارت إعجاب المتابعين لحساب الإعلامي الشهير الذي يزيد عددهم على 12 مليون، بل التعليق الذي وضعه تحتها، وهو الذي عُرف بتعليقاته اللاذعة سواء في برنامجه "الأشهر" عربيا "الاتجاه المعاكس"، أم في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأهمها "فيسبوك" و"تويتر".
الصورة التي تظهر عامل بناء يتلقى دعما من الأسفل، فيتحول إلى شيء آخر، كتب القاسم تحتها "الدعم الذي يتلقاه هذا العامل في الصورة يذكرني بالدعم الذي حصلت عليه الثورات العربية من الخارج".
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