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شاهد...سخرية فايسبوكية عارمة من "مستوى" وزيرة جديدة خلال كلمتها بالبرلمان

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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شاهد...سخرية فايسبوكية عارمة من "مستوى" وزيرة جديدة خلال كلمتها بالبرلمان

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أثارت الكلمة "الركيكة" وغير المترابطة التي ألقتها الوزيرة الجديدة لمياء بوطالب خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب سخرية رواد موقع فايسبوك الذي شاهدوا الفيديو الذي يتم تداوله حاليا بشكل كبير.

فقد بدت الوزيرة غير متمكنة من اللغة العربية وغير قادرة على صياغة جواب سليم وواضح ومقنع، حيث ظلت تكرر كلمة "إذن" وتعيد تقريبا نفس المعلومة ، مما جعل بعض البرلمانيين يسخرون منها.

 

 

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