شاهد...سخرية فايسبوكية عارمة من "مستوى" وزيرة جديدة خلال كلمتها بالبرلمان
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
أثارت الكلمة "الركيكة" وغير المترابطة التي ألقتها الوزيرة الجديدة لمياء بوطالب خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب سخرية رواد موقع فايسبوك الذي شاهدوا الفيديو الذي يتم تداوله حاليا بشكل كبير.
فقد بدت الوزيرة غير متمكنة من اللغة العربية وغير قادرة على صياغة جواب سليم وواضح ومقنع، حيث ظلت تكرر كلمة "إذن" وتعيد تقريبا نفس المعلومة ، مما جعل بعض البرلمانيين يسخرون منها.
شاشة أخبارنا
مرض مزمن يغير ملامح الفنانة ابتسام تسكت و يمنعها من مشاركة صورها مع محبيها
هدى الجميعي - صحافية متدربة اعتذرت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت من محبيها، بسبب عدم مشاركة صورها في الفترة الأخيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. و قالت ... تفاصيل أكثر
- هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
- فايسبوكيون ينتقدون "ميتر جيمس" بسبب وضع يده على كتف الملك : حيد يدك .. راه الملك هاداك
- مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
- هجوم مسلح عنيف على قافلة عسكرية يتسبب في إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟