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دبي تسمح للإسرائيليين بدخولها دون "فيزا"

بواسطة وكالات ساعة واحدة مضت
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دبي تسمح للإسرائيليين بدخولها دون "فيزا"

ذكرت القناة "الثانية" العبرية بأنه يسمح للإسرائيليين بالاستجمام في مدينة دبي دون الحاجة للحصول على فيزا.

و حسب وكالة الصحافة الفلسطينة (صفا)، أوضحت القناة أن الإسرائيليين المسافرين إلى دبي كمحطة أولى يسمح لهم بالاستجمام في فنادق المنطقة الدولية من المطار والاستمتاع بأجواء المكان لعدة ليالي وبأسعار زهيدة.

ودعت شركات الطيران الإسرائيلية عملاءها إلى استغلال العرض والنزول بدبي والمكوث هناك لأيام حتى استئناف الرحلة إلى دول المشرق.

يشار إلى أن دولة الإمارات تفرض قيودًا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى أراضيها، وتصعب من فرصة الحصول على تأشيرة لدخول البلاد إلا في حالات وجود أقارب لهم من الدرجة الأولى.

 

 

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