بالفيديو.. لحظة هروب خادمة من كفيلها بطريقة انتحارية
بواسطة 40 دقيقة مضت
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة هروب عاملة من إحدى الشقق العمانية في صلالة بمحافظة ظفار العمانية، بطريقة انتحارية.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، محاولة خادمة الهروب من منزل كفيلها العماني عن طريق نافذة الشقة، محاولة الهروب عن طريق نزولها عبر ماسورة المياه، ولم يذكر ناشر الفيديو سبب هروب الخادمة بهذه الطريقة.
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