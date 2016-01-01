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هجوم إلكتروني يعطل مواقع إخبارية فرنسية كبرى

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 53 دقيقة مضت
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هجوم إلكتروني يعطل مواقع إخبارية فرنسية كبرى

تسبب هجوم إلكتروني في إغلاق المواقع الإلكترونية لعدة مؤسسات إخبارية فرنسية رائدة منها لوموند ولوفيجارو بصفة مؤقتة بعد هجوم إلكتروني تعرضت له شركة تساهم في توصيل محتوياتها بشكل سريع.

 

وقالت شركة “سيديكسيس”: إنها تعرضت لهجوم “فريد ومتطور” لقطع الخدمة ويحدث عندما تستهدف أجهزة كمبيوتر مصابة بفيروسات الشبكات بطلبات بيانات إلى أن تعجز الشبكات عن التعامل مع الطلبات، حسب وكالة رويترز الإخبارية.

 

وأضاف مجلة لاوبس التي تضررت أيضا أن الهجوم أصاب أيضا مواقع عدد من شركات الصناعة الفرنسية الكبيرة، فيما قال ريان ويندهام، المسئول التنفيذي بشركة سيديكسيس في بيان أرسل لرويترز: “تسبب الهجوم في انقطاع جزئي لكنه واسع النطاق أثر على الكثير من زبائننا”.

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