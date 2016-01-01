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دراسة: هذا ما يتبادر إلى ذهن الأمريكيين عند سماع اسم ترامب!

بواسطة دويتشه فيله 28 دقيقة مضت
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دراسة: هذا ما يتبادر إلى ذهن الأمريكيين عند سماع اسم ترامب!

أجرى باحثون من جامعة كوينيبياك بولاية كونيكتيكيت دراسة للإجابة عن سؤال: ماذا يتبادر لذهن الأميركيين عند سماعهم اسم رئيسهم دونالد ترامب؟ وكانت إجابة معظم من شملهم الاستطلاع على هذا السؤال هي: "أبله" تلتها الإجابة بـ "غير كفؤ" ثم "كذاب".

واحتل وصف "غير مؤهل" المركز الخامس و"رجل أعمال" المركز الثامن وصف "جاهل" المركز التاسع ثم "أناني" المركز العاشر. وكانت بقية الأوصاف التي توصل إليها الباحثون سلبية مثل "نرجسي" و"مهرج" و"غير أمين" و"مقزز".

واحتل الوصف الإيجابي "قائد" المركز الرابع بين الصور السائدة عن الرئيس الأمريكي بين شعبه وصفة "رئيس" المركز السادس ثم وصف "قوي" المركز السابع.

وفي سياق الإقالة المفاجئة لمدير "مكتب التحققيات الفيدرالي"، جيمس كومي، صرح رئيس شركة مرهنات إيرلندية أن مراهنين راهنوا بمبالغ مالية -أكثر من ذي قبل- على عدم إكمال ترامب فترته الرئاسية. وأضاف أن المراهنين توقعوا حدوث الأمر بنسبة 60 بالمئة، وهي أكثر من ضعف النسبة من قبل.

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