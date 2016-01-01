بالفيديو..أب ينقذ حياة ابنته بعد دفنها على قيد الحياة

نشر موقع ميرور لقطات مروعة لأب ينقذ حياة ابنته بعد دفنها لمدة ساعتين بسبب نزاع على الملكية.

ظهر أهالي القرية في حالة ذعر وهم يحاولون سحب فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من تحت الأنقاض.

وذكر الموقع أن الفتاة تعيش في قرية بشرق الهند، وكانت في طريقها إلى منزلها عندما خطفها ثلاثة رجال وألقوا بها في حفرة عميقة قبل دفنها وتركها، وشعر والدا الفتاة بالقلق عندما لم تعد إلى المنزل، وبدءوا في البحث عنها، حيث لاحظ أهالي القرية أن الحفرة تم ملئها بالتراب، ما أثار شكوكهم، وسرعان ما بدءوا الحفر ليكتشفوا أن الفتاة تم دفنها لمدة ساعتين.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى حكومي قريب تعاني من صدمة، وبدأت الشرطة في البحث عن المشتبه بهم، وقالت: إن والد الفتاة رفض التعاون مع رجل أعمال أراد شراء أرضه منذ عدة سنوات فاستخدم ابنته لتهديده.