بالفيديو.. حفل زفاف يتحول إلى جنازة لـ 25 شخصا
لقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات بعد انهيار حائط في حفل زفاف في الهند.
بحسب موقع ميرور، كان حضور حفل الزفاف داخل مبنى في منطقة بهاراتبور في راجاستان، عندما ضربت عاصفة ترابية المكان، وأدت إلى انهيار المبنى.
وقال المسئولون إن 23 شخصا قتلوا على الفور بينهم 11 رجلا وثماني نساء وأربعة أطفال، وتم العثور على جثتين بعد وقت قصير.
وأضاف رجال الإنقاذ أن العاصفة تسببت في قطع التيار، وهناك مخاوف أن العديد من السكان لايزالون محاصرين.
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