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بالفيديو.. لحظة سرقة لصين طفلا خلال لهوه مع أصدقائه

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 58 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة سرقة لصين طفلا خلال لهوه مع أصدقائه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة سرقة لصين طفلا يلعب مع أصدقائه في الشارع بوضح النهار.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة المثبتة في الشارع، مجموعة من الأطفال يلعبون مع بعضهم في الشارع، وفجأة ظهر لصان يستقلان دراجة نارية وقاما بسرقة أحد الأطفال وفرا هاربين.

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