بالفيديو: أمريكي يمسك بأفعى عملاقة بيديه العاريتين

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام صياد للثعابين بالإمساك بأفعى عملاقة تحمل عشرات البيوض، بيديه العاريتين.



نجح داستي كروم، في مصارعة أفعى ضخمة والتغلب عليها دون أن يستخدم أي أدوات، أثناء تجواله في أحد الأحراش بولاية فلوريدا الأمريكية. وقد اكتشف داستي بأن الأفعى التي يبلغ طولها 16 قدماً، حامل بـ 78 بيضة.



وقال داستي الذي يعمل مزارعاً، ويمارس هواية صيد الثعابين في وقت فراغه، إن هذه الأفعى هي أكبر أفعى أمسك بها طوال حياته"



وتأتي عملية صيد الأفعى هذه، كجزء من مشروع "استئصال الثعابين" من منطقة إيفرجيلدز، بهدف جعل المنطقة خالية من جميع أنواع الأفاعي والثعابين.



من الجدير بالذكر بأن صيادي الثعابين تمكنوا من الإمساك بثعبان أضخم من هذا الثعبان قبل أيام، ضمن الحملة ذاتها في منطقة إيفرجيلدز والتي حصدت حتى الآن 79 ثعباناً، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.