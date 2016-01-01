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بالفيديو والصور.. «الفياجرا» أحدث صيحات الأيس كريم في إيطاليا

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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بالفيديو والصور.. «الفياجرا» أحدث صيحات الأيس كريم في إيطاليا

تشتهر إيطاليا بالمثلجات اللذيذة التي تضم نكهات لا تخطر في بالك، فبالإضافة إلى تميز المطبخ الإيطالي بتنوع الوجبات والنكهات، والوجبة التقليدية التي تقدم في إطار محدد من الإتيكيت، حيث تتكون من عدة مراحل لكل منها شكلها الخاص، فقد أضيفت في الفترة الأخيرة إلى المثلجات الإيطالية نكهة جديدة وغريبة لونها أزرق، وهى نكهة "الفياجرا".

 

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية" فإنه على الرغم من تنوع النكهات المتوفرة في المثلجات، إلا أن الإيطاليين لم يكتفوا بذلك، بل قرّروا إضافة نكهة مشوّقة ترمز للحبة الزرقاء، ربما لإضفاء مزيد من البهجة إلى حياتهم.

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