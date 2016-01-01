بالفيديو.. لقطات مروعة لرجل يحاول الهرب من تمساح ضخم جائع في نهر
نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لرجل يجدف بأقصى سرعة قارب صغير أملًا في الهرب من فكي تمساح ضخم يتبعه على طول نهر.
قامت شانون كولينز بتصوير المشهد الغريب عبر هاتفها المحمول أثناء تواجدها على خليج موبايل في ولاية ألاباما الأمريكية، وشاركت اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق أن الرجل نجا من التمساح.
وقالت شانون، إنها كانت تتناول الطعام داخل مطعم على ضفاف النهر عندما رصدت رجلًا يركب قارب كاياك ويجدف بسرعة للهرب من تمساح يلاحقه.
وأضافت أن التمساح ظل يسبح خلف الرجل حتى رسى بالقارب ونجح في مغادرة الماء دون أن يتعرض لأي أذى.
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